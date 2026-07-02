Estar sentado durante mais de meia hora por dia aumenta o risco de morte por cancro

Permanecer sentado ou reclinado por períodos contínuos superiores a 30 minutos está associado a um aumento do risco de morte por cancro, segundo um estudo conduzido por investigadores da Universidade de Glasgow e publicado na revista científica PLOS Medicine.

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A investigação analisou dados recolhidos através de dispositivos usados por mais de 91 mil participantes do UK Biobank, acompanhados durante uma média de 12 anos. Os resultados indicam que cada hora adicional de inatividade prolongada por dia está associada a um aumento de 10% no risco de morte por cancro.

Os investigadores concluíram que substituir períodos prolongados de sedentarismo por movimento pode reduzir esse risco.

A substituição de uma hora diária de comportamento sedentário por atividade física ligeira, como caminhar lentamente ou realizar tarefas domésticas, esteve associada a uma redução de 12% no risco de morte por cancro.

A redução foi de 8% quando 30 minutos de inatividade foram substituídos por 30 minutos de atividade física moderada, como caminhar a um ritmo regular. Já a substituição de cinco minutos de inatividade por cinco minutos de atividade física vigorosa esteve associada a uma redução de 22% no risco.