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EUA acreditavam que Israel planeava matar negociadores iranianos

02 jul, 2026 - 21:38 • Redação

Autoridades norte-americanas acreditavam que Israel poderia estar a planear matar dois dos principais negociadores iranianos durante conversações de paz.

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Os Estados Unidos acreditavam que Israel poderia estar a preparar ataques contra Abbas Araghchi, ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, e Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do Parlamento iraniano, durante as negociações de paz com Teerão. A notícia é avançada pelo "The New York Times".

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Segundo responsáveis norte-americanos, Washington chegou a pedir a países da região que alertassem o Irão para essa possibilidade, por considerar que um ataque faria fracassar o processo negocial e poderia reacender o conflito.

O relato refere que Israel deu prioridade à eliminação da liderança iraniana desde o início da guerra, enquanto os Estados Unidos procuravam preservar interlocutores para alcançar um acordo.

As divergências entre Washington e Israel acentuaram-se durante as negociações. Enquanto a administração de Donald Trump apostava num entendimento com Teerão, Israel considerava insuficientes os resultados alcançados.

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