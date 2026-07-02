ICE. Serviços de imigração detiveram mais de dez mil pessoas em cinco dias nos EUA

Os serviços de imigração norte-americanos detiveram mais de 10.000 pessoas em cinco dias, duplicando o ritmo de detenções registadas no início do ano, no âmbito de uma estratégia para intensificar a aplicação das leis de imigração.

Segundo o New York Times esta quarta-feira, que cita documentos internos e entrevistas com funcionários federais, a direção do Serviço de Imigração e Controlo Aduaneiro (ICE) ordenou recentemente aos seus responsáveis regionais para redobrarem os esforços para localizar e deter imigrantes passíveis de deportação.

As detenções ocorreram durante controlos de imigração, inspeções de trânsito e operações nas vias públicas e numa altura em que decorre no território o Mundial de futebol.

O número de detenções passou de cerca de 1.000 por dia no início deste ano para cerca de 2.000 por dia, uma meta que, segundo três funcionários citados pelo jornal, foi transmitida aos agentes a pedido da Casa Branca.

Um deles alertou, no entanto, que não é claro por quanto tempo esse nível de atividade poderá ser mantido.

Ao contrário de operações anteriores amplamente divulgadas em cidades como Chicago ou Los Angeles, o recente aumento das detenções tem ocorrido de forma mais discreta, sem grandes mobilizações públicas, depois de a Administração do Presidente Donald Trump ter alterado a estratégia, na sequência das críticas suscitadas por operações de grande impacto nos meses anteriores, referiu o jornal.

O aumento das detenções ocorre enquanto Trump insiste em acelerar a política de deportações em larga escala, uma das principais promessas do segundo mandato.

A ofensiva em matéria de imigração coincide ainda com decisões recentes do Supremo Tribunal, que ampliaram a margem de manobra do Executivo nesta matéria, embora tenham limitado a tentativa de pôr fim à cidadania por nascimento para filhos de imigrantes indocumentados e visitantes temporários.