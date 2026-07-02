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Quem é Hernán Gil, o homem salvo pela missão portuguesa após oito dias sob os escombros

02 jul, 2026 - 17:56 • Redação

Segurança sobreviveu oito dias sob os escombros do edifício onde trabalhava e foi resgatado esta quinta-feira com a participação da missão portuguesa.

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Hernán resgatado após oito dias preso nos escombros na Venezuela. Equipa portuguesa envolvida
Hernán resgatado após oito dias preso nos escombros na Venezuela. Equipa portuguesa envolvida

Até há poucos dias, Hernán Gil era apenas mais um segurança no Centro Comercial Playa Grande, em Catia La Mar, no estado de La Guaira.

O colapso do edifício onde trabalhava transformou-o no sobrevivente que mobilizou equipas de salvamento de vários países, entre elas a Força Operacional Conjunta Portuguesa.

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Na manhã do sismo, Gil encontrava-se de serviço no parque de estacionamento subterrâneo. Quando a estrutura começou a ruir, refugiou-se debaixo da secretária da guarita onde trabalhava.

Durante vários dias, ninguém sabia que continuava vivo. Na segunda-feira, as equipas de busca ouviram a sua voz e iniciaram uma operação de elevada complexidade para chegar ao local onde permanecia preso. Nos dias seguintes, os operacionais conseguiram fazer-lhe chegar água, alimentos e medicamentos enquanto removiam os escombros de forma manual.

"Nunca perdemos a esperança. Sabíamos que ele estava vivo e esperámos por este momento", disse a mulher de Hernán Gil, Gusbimar González, após o resgate.

Hernán Gil é casado e pai de dois filhos, um dos quais com necessidades especiais, segundo contou a esposa à imprensa local.

"Cada vida vale todo o esforço", afirmou Allan Madrigal, elemento da Cruz Vermelha da Costa Rica que participou na operação e integrou a equipa que estabeleceu os primeiros contactos com o sobrevivente.

O resgate foi concluído esta quinta-feira, oito dias após o sismo.

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