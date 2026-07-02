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Tribunal europeu confirma multa de 4,1 mil milhões de euros aplicada à Google
02 jul, 2026 - 16:56 • Redação
Tribunal de Justiça da União Europeia confirmou a multa de 4,1 mil milhões de euros aplicada à Google. Decisão encerra uma disputa judicial iniciada após a sanção imposta em 2018.
O Tribunal de Justiça da União Europeia confirmou a multa de 4,1 mil milhões de euros aplicada à Google por abuso de posição dominante através do sistema operativo Android.
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A Comissão Europeia concluiu que a empresa obrigava fabricantes de telemóveis a pré-instalar o Google Search, o Chrome e a Google Play nos dispositivos Android, limitando a concorrência.
A coima, inicialmente fixada em 4,34 mil milhões de euros em 2018, foi reduzida para 4,1 mil milhões em 2022. O recurso agora rejeitado confirma esse valor.
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