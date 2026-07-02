Trump defende que Cuba está a aproximar-se dos EUA

O Presidente norte-americano, Donald Trump, defendeu esta quinta-feira que Cuba está a "aproximar-se" dos Estados Unidos da América, quase um mês após o Departamento do Tesouro reforçar as sanções aos dirigentes comunistas da ilha.

"Cuba, depois de muitas, muitas décadas, está a aproximar-se da nossa órbita", disse Trump na cerimónia de inauguração do novo edifício da Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, no Dakota do Norte.

As declarações do Presidente norte-americano surgem na sequência de uma série de sanções impostas no mês passado a empresas que prestam serviços na ilha.

No evento, ligado ao 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos, Trump fez diversas alusões à hegemonia global norte-americana, incluindo que não vai permitir que a China assuma o controlo do Canal do Panamá.

"A China está a tentar assumir o controlo do Canal do Panamá, e eu não posso permitir que isso aconteça", declarou Trump, que chegou a bordo do novo Air Force One, doado pelo governo do Qatar.

Trump recordou a história do Canal do Panamá, alegando que os Estados Unidos "o entregaram gratuitamente" ao país centro-americano.

"Perdemos 38 mil pessoas a construir o Canal do Panamá, o nosso povo, 38 mil pessoas morreram a construir o Canal do Panamá. Foi inaugurado e, desde o primeiro dia, foi um enorme sucesso, e entregámo-lo gratuitamente", lamentou.

O Canal do Panamá "foi a coisa mais cara que já construímos, e também a mais rentável", adiantou o Presidente norte-americano.

Após entregar o controlo ao Panamá em 1999, "a primeira coisa que [as autoridades do país] fizeram foi quadruplicar as taxas de portagem para os navios" e "depois voltaram a aumentar, duas vezes", disse Trump.

"Tudo o que fizeram foi ganhar enormes somas de dinheiro durante anos e anos", acrescentou.

Desde que tomou posse, em 2025, Trump tem apelado à necessidade de "retomar" o Canal do Panamá, argumentando que a China exerce demasiada influência na região, incluindo em Cuba e na Venezuela.

Tem enquadrando a questão como um assunto de segurança nacional e ligando-a também à estratégia da Casa Branca no Hemisfério Ocidental.