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Veja o momento em que Hernán é resgatado na Venezuela
02 jul, 2026 - 14:23 • Redação
Resgatado com vida homem preso nos escombros de um parque de estacionamento. Há dois dias que as equipas portuguesas enviadas para a Venezuela estavam envolvidas numa complicada operação para tentar resgatar Hernán Alberto Gil, de 43 anos, preso a nove metros de profundidade.
Há dois dias que as equipas portuguesas enviadas para a Venezuela estão envolvidas numa complicada operação para tentar resgatar um homem, de 43 anos, que está debaixo de escombros de um parque de estacionamento.
Há comunicação com este sobrevivente dos sismos de há uma semana, a quem já foi possível fazer chegar alimentação, explicou à Renascença o major Filipe Costa, da Unidade Especial de Proteção e Socorro.
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