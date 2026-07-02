- Noticiário das 14h
- 02 jul, 2026
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Sismos na Venezuela
Vítima retirada dos escombros por missão portuguesa após sismos na Venezuela
02 jul, 2026 - 14:26 • Liliana Monteiro , Daniela Espírito Santo , José Carlos Silva
Sobrevivente estava em local "muito instável" e foi finalmente retirado em segurança esta quinta-feira após vários dias de esforços da equipa lusa.
Há praticamente três dias que as equipas portuguesas enviadas para a Venezuela estavam envolvidas numa complicada operação para tentar resgatar um homem, de 43 anos, que estava debaixo de escombros num parque de estacionamento.
Esta quinta-feira, finalmente, e depois de muitas adaptações necessárias, a missão portuguesa conseguiu retirar a vítima em segurança.
O primeiro contacto com o homem foi feito às 10h22 desta quinta-feira, mas só horas mais tarde é que a equipa de resgate pode respirar de alívio. Depois de, inicialmente, se ter anunciado esse momento oficialmente ao fim de 60 horas de trabalhos, o resgate só foi dado como finalizado às 14h26 horas.
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Havia comunicação com este sobrevivente dos sismos de há uma semana, a quem já tinha sido possível fazer chegar alimentação, como tinha explicado à Renascença o major Filipe Costa, da Unidade Especial de Proteção e Socorro.
O homem estava "estável" e tinha recebido "água e alguns medicamentos", mas encontrava-se num "local de muito difícil acesso, um espaço muito apertado" e numa envolvência muito instável".
[Notícia atualizada às 14h26 de 2 de julho de 2026 para dar conta de que, apesar do primeiro contacto ter sido feito às 10h22, a equipa de resgate apenas considerou que a vítima estava sã e salva às Xh00]
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