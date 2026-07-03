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Anúncio surpresa. Primeiro-ministro da Moldova demitiu-se

03 jul, 2026 - 07:57 • Daniela Espírito Santo com Reuters

"No momento em que percebi que não poderia continuar a cumprir o meu mandato de acordo com os meus princípios e convicções, optei por renunciar", assumiu Munteanu, que ocupava o cargo de primeiro-ministro desde novembro de 2025.

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O primeiro-ministro da Moldova, Alexandru Munteanu, anunciou esta sexta-feira a sua demissão do cargo, num anúncio surpresa que também desencadeia a demissão do Governo.

Munteanu, que ocupava o cargo de primeiro-ministro desde novembro de 2025, não explicou os motivos da sua decisão.

"Hoje, o meu mandato como primeiro-ministro chega ao fim", disse numa publicação no Facebook.

"Aceitei a proposta de ser primeiro-ministro com muita responsabilidade e com a firme convicção de que posso contribuir para mudar as coisas para melhor. No momento em que percebi que não poderia continuar a cumprir o meu mandato de acordo com os meus princípios e convicções, optei por renunciar", admitiu, na publicação.

"Continuarei a servir o meu país em qualquer posição que me encontre, independentemente do lugar onde vivo ou das responsabilidades que possa ter, seja no setor público ou privado. Acredito que o dever para com o país não é sobre uma posição, mas sim sobre o compromisso que mantemos", termina.

A Moldova é candidata à adesão à União Europeia. A pequena antiga república soviética está situada entre a Ucrânia e a Roménia, membro da UE e da NATO.

[Notícia atualizada às 08h30 de 3 de julho de 2026 para acrescentar mais declarações]

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