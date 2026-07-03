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Ataque no Mónaco. Mulher ucraniana é a principal suspeita
03 jul, 2026 - 10:19 • João Malheiro
Um mandato de captura foi emitido esta quinta-feira e a suspeita encontra-se agora na Lista Vermelha da Interpol.
Uma mulher ucraniana é a principal suspeita de um ataque à bomba no Mónaco que ocorreu esta segunda-feira e feriu um oligarca ucraniano, assim como a sua amante e o filho.
Segundo a Reuters, a suspeita foi avistada na Alemanha, depois de ter fugido a pé pela França.
As autoridades acreditam que a mulher tenha cerca de 30 anos e disfarçou-se para parecer um homem. Há imagens CCTV que permitem ver a suspeita a rondar o local onde plantou o explosivo, nos dias antes do ataque.
A suspeita deixou um pacote em frente ao edifício pouco antes da chegada dos três moradores do apartamento situado no rés do chão. O engenho explodiu no momento em que chegaram ao local.
Um mandato de captura foi emitido esta quinta-feira e a suspeita encontra-se agora na Lista Vermelha da Interpol.
Os três feridos permanecem hospitalizados. A mulher encontra-se em estado crítico, enquanto o homem deixou de ser considerado em estado crítico. O filho sofreu ferimentos menos graves.
O oligarca Vadym Yermolaiev adquiriu a nacionalidade cipriota em 2019 e foi alvo de sanções da Ucrânia em 2023. Meios de comunicação ucranianos referem que as sanções estarão relacionadas com negócios desenvolvidos na Crimeia ocupada pela Rússia.
- Noticiário das 10h
- 03 jul, 2026
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