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Bruxelas quer financiar cinco projetos europeus de defesa conjunta

03 jul, 2026 - 16:54 • Reuters

Comissão Europeia propôs cinco grandes projetos transfronteiriços de defesa para financiamento europeu. Iniciativas envolvem vários Estados-membros, Noruega e Ucrânia.

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A Comissão Europeia apresentou esta sexta-feira uma proposta para reconhecer cinco projetos de defesa de interesse comum europeu, permitindo-lhes aceder a financiamento da União Europeia.

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Entre os projetos propostos está o DECODER, dedicado ao desenvolvimento de sistemas de drones e de combate a drones. A iniciativa reúne 26 Estados-membros da União Europeia, além da Noruega e da Ucrânia, e prevê um investimento global entre 3,5 mil milhões e 5 mil milhões de euros até 2033.

A proposta inclui ainda um projeto de vigilância da fronteira oriental, que envolve 13 Estados-membros, a Noruega e a Ucrânia, bem como iniciativas nas áreas da defesa marítima e dos fundos marinhos, da defesa aérea e antimíssil com sistemas de alerta precoce e da defesa baseada no espaço.

"Os novos projetos fornecem um quadro para que os países da União Europeia trabalhem em conjunto em grandes iniciativas de defesa que são demasiado vastas ou complexas para serem desenvolvidas individualmente", afirmou a Comissão Europeia em comunicado.

No âmbito do Programa Europeu para a Indústria da Defesa, está prevista uma dotação de 325 milhões de euros para estes projetos, podendo ser disponibilizado financiamento adicional no futuro. As propostas terão ainda de ser aprovadas pelo Conselho da União Europeia antes de avançarem.

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