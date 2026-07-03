Concorrente de "Casados à Primeira Vista" detido por suspeitas de violação

Um concorrente do programa "Casados à Primeira Vista" foi detido no Reino Unido por suspeitas de violação de outra participante no "reality show", noticiou esta quinta-feira a BBC.

A detenção de um homem de 30 anos aconteceu a 18 de junho, diz a Polícia em comunicado, após denúncias divulgadas por uma investigação da televisão pública britânica.

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"A detenção insere-se numa investigação em curso conduzida pela Polícia Metropolitana", acrescentaram as autoridades.



A emissora Channel 4 retirou, em maio, todas as temporadas do programa da sua plataforma de streaming, depois de duas mulheres terem afirmado à BBC que foram violadas durante as gravações. Uma terceira participante denunciou ainda um alegado ato sexual não consentido.



Segundo a BBC, as três mulheres consideram que a produção do programa não fez o suficiente para garantir a sua proteção.

O formato, em que desconhecidos são emparelhados por especialistas e "casam" perante as câmaras, integra uma franquia internacional com versões em vários países, incluindo Portugal, Estados Unidos e Austrália.

O Channel 4 afirmou ter sido informado, em abril, de "graves alegações" de conduta imprópria envolvendo um pequeno número de antigos participantes, acusações que, segundo a estação, "essas pessoas negam".

Na sequência das denúncias, a estação lançou uma revisão interna ao programa, produzido pela empresa independente CPL.