França regista 2025 mortes em excesso durante onda de calor em junho

França, Países Baixos e Bélgica registaram 3.700 mortes em excesso durante a onda de calor de Junho que fez subir as temperaturas em toda a Europa. As autoridades alertam que os números são preliminares e podem aumentar.

Os especialistas afirmaram que a onda de calor, que durou de 20 a 28 de junho, foi a pior já registada na Europa, causando interrupções na geração de energia, danos nas infraestruturas e sobrecarga dos sistemas de saúde. O calor extremo foi quase certamente impulsionado pelas alterações climáticas, disseram os cientistas.

Em França, foram registadas 2.025 mortes em excesso durante a onda de calor, com um aumento particular de mortes entre pessoas com mais de 45 anos, informou a ministra da Saúde francesa, Stéphanie Rist, à televisão local na sexta-feira.

As mortes no domicílio aumentaram 91% entre 22 e 28 de junho em comparação com a semana anterior, enquanto as mortes em lares de idosos e instalações de saúde também aumentaram, informou a autoridade de saúde pública do país num boletim.

"A mortalidade será... superior ao que estes números iniciais sugerem", alertou a autoridade.

Dados da mortalidade "sem precedentes"

Na Bélgica, o Ministério da Saúde informou na quinta-feira que registou cerca de 1.200 mortes em excesso entre 18 e 29 de junho, acrescentando que 530 destas mortes ocorreram entre pessoas com 85 anos ou mais. As pessoas com menos de 65 anos representaram 180 das mortes em excesso.

"Esta mortalidade em excesso durante uma onda de calor é sem precedentes no nosso país", afirmou o ministério em comunicado.

As autoridades holandesas afirmaram que a onda de calor causou cerca de 480 mortes adicionais, principalmente entre pessoas com mais de 80 anos.

[Notícia atualizada às 09h38 de 3 de julho de 2026 para acrescentar os números da Bélgica e Países Baixos]