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França regista 2025 mortes em excesso durante onda de calor em junho
03 jul, 2026 - 07:05 • Reuters
Houve um aumento particular de mortes entre pessoas com mais de 45 anos, garante ministra da Saúde francesa.
A ministra da Saúde francesa, Stéphanie Rist, afirmou esta sexta-feira que foram registadas 2.025 mortes em excesso durante a intensa onda de calor que atingiu o país no mês passado, acrescentando que o número ainda pode aumentar.
Houve um aumento particular de mortes entre pessoas com mais de 45 anos, disse Rist à emissora TF1.
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