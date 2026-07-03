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França regista 2025 mortes em excesso durante onda de calor em junho

03 jul, 2026 - 07:05 • Reuters

Houve um aumento particular de mortes entre pessoas com mais de 45 anos, garante ministra da Saúde francesa.

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A ministra da Saúde francesa, Stéphanie Rist, afirmou esta sexta-feira que foram registadas 2.025 mortes em excesso durante a intensa onda de calor que atingiu o país no mês passado, acrescentando que o número ainda pode aumentar.

Houve um aumento particular de mortes entre pessoas com mais de 45 anos, disse Rist à emissora TF1.

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