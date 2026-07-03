França regista 2.025 mortes em excesso durante pico da vaga de calor

França registou um aumento de 2.025 mortes entre 22 e 28 de junho, um crescimento de cerca de 30% em relação à semana anterior. Segundo as autoridades de saúde, o aumento foi particularmente evidente entre pessoas com mais de 45 anos.

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O país registou, a 24 de junho, o dia mais quente de sempre em média à escala nacional. Em Paris, os termómetros aproximaram-se dos 41 graus e cerca de metade do território francês ficou sob alerta vermelho devido às temperaturas elevadas.

As autoridades de saúde francesas indicaram que os dados atualmente disponíveis poderão representar uma subestimação da mortalidade associada à vaga de calor, admitindo que o número final de mortes possa ser superior ao agora divulgado. Na região de Paris, a mortalidade aumentou 62%.

"Verificou-se um aumento claro das mortes entre pessoas com mais de 45 anos", disse a ministra francesa da Saúde, Stéphanie Rist.

O impacto das temperaturas extremas fez-se também sentir nos afogamentos. Desde 18 de junho, morreram 72 pessoas por afogamento em França.