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Funeral de Ali Khamenei prolonga-se por seis dias e deverá mobilizar milhões no Irão

03 jul, 2026 - 15:42 • Redação

Funeral de Ali Khamenei começa este sábado em Teerão e prolonga-se durante seis dias. Cerimónias deverão reunir milhões de pessoas em várias cidades do Irão e também no Iraque.

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As cerimónias fúnebres de Ali Khamenei, líder supremo do Irão durante 36 anos, arrancam este sábado em Teerão e terminam na próxima quinta-feira com o funeral em Mashhad. O programa inclui várias etapas no Irão e passagens pelas cidades iraquianas de Karbala e Najaf, conta o "Guardian".

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Os preparativos intensificaram-se na capital iraniana, com reforço da presença policial, instalação de cartazes e preparação dos locais que vão acolher as cerimónias. O caixão de Khamenei foi entretanto apresentado numa homenagem dedicada às famílias dos considerados mártires.

Segundo o primeiro vice-presidente iraniano, Mohammad Reza Aref, responsável pela organização das exéquias, o funeral será o acontecimento mais importante do século e deverá tornar-se a maior mobilização popular desde a Revolução Islâmica de 1979.

A pedido de responsáveis iraquianos, o corpo de Khamenei será igualmente transportado pelas cidades xiitas de Karbala e Najaf.

Apesar de cartazes que apresentam Mojtaba Khamenei como sucessor do pai, não é esperada a sua presença nas cerimónias. Mojtaba ficou gravemente ferido no ataque que atingiu uma residência governamental em Teerão, a 28 de fevereiro, e que provocou também a morte de vários familiares, incluindo Ali Khamenei.

A cerimónia pública começa na Mesquita Grand Mosalla, em Teerão, onde o corpo ficará em câmara ardente juntamente com os corpos de familiares. Está ainda prevista uma sessão reservada a delegações estrangeiras, com representantes de cerca de 30 países. Segundo os organizadores, não foram convidados líderes da Europa nem dos Estados Unidos.

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