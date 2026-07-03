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"Puro mal". 16 crianças encontradas em "condições deploráveis" em casa no Ohio

03 jul, 2026 - 10:10 • João Malheiro

Ao todo, foram detidas quatro pessoas da mesma família que se tratam dos pais e dos avós das crianças.

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Autoridades norte-americanas encontraram 16 crianças a viver no que descrevem como "condições deploráveis", numa casa rural no sul de Ohio, nos Estados Unidos da América (EUA).

A polícia estava a realizar buscas esta terça-feira à casa por outros motivos quando descobriu a presença destas crianças "em condições inimagináveis" que se assemelham a "puro mal", descreve o procurador-geral do estado de Ohio, Andy Wilson, citado pela Associated Press.

A idade das crianças varia entre 1 e 18 anos e havia quer rapazes, quer raparigas. Sete delas foram encaminhadas para o hospital, com uma das vítimas em estado grave.

Ao todo, foram detidas quatro pessoas da mesma família que se tratam dos pais - Gary Siders Jr. e Elizabeth Siders - e dos avós - Gary Siders e Christina Siders - das crianças.

Elizabeth Siders casou com Gary Siders Jr. quando ela tinha 15 anos e ele 18 anos e todas as crianças pertencem a este casal.

Vizinhos dos detidos contam que nunca tinham visto as crianças. As autoridades acreditam que as crianças estavam confinadas, essencialmente, a um quarto pequeno, sem poderem sair em qualquer circunstância.

Thomas Stolly, advogado de Elizabeth Siders, diz que a cliente considera-se "uma mãe a tempo inteiro" e que estava mais preocupada com o bem-estar das crianças do que com o facto de estar detida.

"Acho que isto não é um caso de mal, mas de isolamento. Quando se tem apenas 15 anos e não se sabe o que é ser mulher e mãe, a tua visão do mundo é moldada por isso", referiu o advogado.

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