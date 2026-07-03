Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 03 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Quase 2.600 mortos na Venezuela. "Agimos imediatamente", diz Presidente

03 jul, 2026 - 03:45 • Ricardo Vieira, com Reuters

Delcy Rodriguez rejeita as acusações de que o Governo demorou demasiado tempo a responder à destruição provocada pelos dois sismos, após vários dias de críticas à atuação das autoridades.

A+ / A-

O número de mortos dos sismos na Venezuela aumentou para 2.595. O balanço foi atualizado esta sexta-feira de madrugada (hora de Lisboa) pela Presidente interina. Delcy Rodriguez rejeitou críticas de inação do Governo de Caracas.

Um total de 12.400 feridos foram assistidos ou estão internados nos hospitais do país, indica a mesma fonte.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os novos dados são conhecidos no dia em que a equipa portuguesa na Venezuela ajudou a salvar um homem que estava há oito dias debaixo dos escombros, em Catia la Mar, no estado de La Guaira.

A presidente interina da Venezuela rejeitou as acusações de que o Governo demorou demasiado tempo a responder à destruição provocada pelos dois sismos que devastaram a costa norte do país, após vários dias de críticas generalizadas à atuação das autoridades.

Hernán resgatado após oito dias preso nos escombros na Venezuela. Equipa portuguesa envolvida
Hernán resgatado após oito dias preso nos escombros na Venezuela. Equipa portuguesa envolvida

"Foi uma tragédia natural de uma dimensão que nunca imaginámos, embora soubéssemos que um evento sísmico poderia ocorrer no nosso país", afirmou Rodríguez na sua primeira conferência de imprensa desde que assumiu a presidência interina, em janeiro, na sequência da detenção de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

"Não esperámos um, dois ou três dias. Agimos imediatamente", declarou.

A governante disse que o executivo decretou o estado de emergência e ativou os mecanismos de proteção civil e os protocolos de resposta poucas horas após os sismos, registados a 24 de junho, com magnitudes de 7,2 e 7,5 na escala de Richter, separados por menos de um minuto.

Delcy Rodríguez afirmou ainda que quase todos os responsáveis regionais do estado de La Guaira, a região costeira mais afetada, morreram em edifícios que ruíram durante o sismo.

A Presidente interina atualizou o balanço para 2.595 mortos e garantiu que as operações de busca e salvamento continuam no terreno.

"Ainda podemos encontrar pessoas com vida", afirmou perante uma sala repleta de dezenas de jornalistas internacionais.

Rodríguez não revelou o número de pessoas que continuam desaparecidas. No entanto, uma lista online não oficial, amplamente utilizada para localizar desaparecidos, indicava ao final da tarde de quinta-feira cerca de 38.500 pessoas por localizar, abaixo do pico de quase 60.000 registado nos dias imediatamente após os sismos.

Venezuela à procura de "milagres". Entalada entre o mar e a montanha, La Guardia "é um desafio difícil"
Venezuela à procura de "milagres". Entalada entre o mar e a montanha, La Guardia "é um desafio difícil"
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 03 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)