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Rússia planeia atacar Polónia, alertam os EUA

03 jul, 2026 - 11:06 • Redação

Estados Unidos alertaram a Polónia para uma possível provocação armada da Rússia contra território da NATO. Fontes próximas da presidência polaca admitem que uma ação deste tipo poderá ocorrer nos próximos meses. Objetivo passaria por aumentar a pressão sobre os aliados ocidentais da Ucrânia.

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Os Estados Unidos terão informado as autoridades polacas de que a Rússia estará a preparar uma provocação armada com o objetivo de testar a resposta da NATO, conta o "The Telegraph".

A ação poderá assumir diferentes formas, incluindo ataques com mísseis ou drones contra infraestruturas críticas ou uma incursão limitada em território polaco.

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De acordo com fontes próximas do Presidente da Polónia, Karol Nawrocki, Washington tem transmitido regularmente informações sobre novos planos russos para um eventual ataque convencional no flanco oriental da NATO, cenário do qual a Polónia não estaria excluída.

Os serviços de segurança polacos admitem a possibilidade de uma ação convencional limitada. Entre os cenários considerados estão um ataque com drones contra infraestruturas como centrais elétricas ou simulações de ataques aéreos destinadas a obrigar a Polónia a ativar os seus sistemas de defesa antiaérea.

Segundo fontes dos serviços de informações da Polónia, também é considerada a possibilidade de um ataque híbrido junto à fronteira. No cenário mais extremo, militares russos ou bielorrussos poderiam entrar em território polaco e apresentar posteriormente a incursão como um erro provocado por falhas de GPS ou por uma alegada operação de socorro a um helicóptero.

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