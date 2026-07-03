- Noticiário das 16h
- 03 jul, 2026
-
Em Destaque
sismos
Sobe para 84 o número de cidadãos portugueses mortos na Venezuela
03 jul, 2026 - 14:35 • Redação
Balanço atualizado aponta para 84 cidadãos portugueses mortos e 63 desaparecidos na sequência dos sismos na Venezuela. Entre as vítimas mortas, 72 tinham também nacionalidade venezuelana.
Subiu para 84 o número de cidadãos portugueses mortos na sequência dos sismos que atingiram a Venezuela, enquanto 63 continuam desaparecidos, de acordo com o mais recente balanço divulgado pelas autoridades portuguesas.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
Entre os 84 mortos, 72 tinham também nacionalidade venezuelana.
Por faixas etárias, as vítimas mortas incluem 15 crianças e 69 adultos.
As autoridades continuam igualmente a assinalar 63 cidadãos portugueses desaparecidos.
Tópicos
- Noticiário das 16h
- 03 jul, 2026
-
Comentários