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Sobe para 84 o número de cidadãos portugueses mortos na Venezuela

03 jul, 2026 - 14:35 • Redação

Balanço atualizado aponta para 84 cidadãos portugueses mortos e 63 desaparecidos na sequência dos sismos na Venezuela. Entre as vítimas mortas, 72 tinham também nacionalidade venezuelana.

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Subiu para 84 o número de cidadãos portugueses mortos na sequência dos sismos que atingiram a Venezuela, enquanto 63 continuam desaparecidos, de acordo com o mais recente balanço divulgado pelas autoridades portuguesas.

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Entre os 84 mortos, 72 tinham também nacionalidade venezuelana.

Por faixas etárias, as vítimas mortas incluem 15 crianças e 69 adultos.

As autoridades continuam igualmente a assinalar 63 cidadãos portugueses desaparecidos.

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