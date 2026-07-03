- Noticiário das 20h
- 03 jul, 2026
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Sismos na Venezuela
Venezuela: 89 portugueses mortos e 60 desaparecidos nos sismos
03 jul, 2026 - 20:37 • Ricardo Vieira
Um total de 17 crianças estão entre as vítimas mortais na comunidade portuguesa, indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
O número de mortos entre a comunidade portuguesa na Venezuela continua a aumentar na sequência dos sismos da semana passada.
De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, num balanço atualizado esta sexta-feira ao final da tarde, são agora 89 as vítimas mortais, sendo que 77 tinham também nacionalidade venezuelana. No anterior ponto de situação eram 84.
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Um total de 17 crianças e 72 adultos da comunidade portuguesa morreram em resultado dos sismos de 24 de junho.
Até agora, 60 cidadãos portugueses continuam dados como desaparecidos, indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
O número de mortos dos sismos na Venezuela aumentou para 2.595. O balanço foi atualizado esta sexta-feira de madrugada (hora de Lisboa) pela Presidente interina, Delcy Rodriguez, que rejeitou críticas de inação do Governo de Caracas.
Governo quer apoiar "recuperação" da Venezuela
Perante a catástrofe humanitária provocada pelos dois sismos-gémeos na Venezuela, o Governo português anuncia o envio de mais ajuda para o país. No regresso ao país, cuja data ainda não é conhecida, deverão trazer as esquipas de resgate.
"Vamos enviar dois aviões da Força Aérea Portuguesa, com seis toneladas de medicamentos, 15 toneladas de material de higiene e duas ambulâncias completamente equipadas", revelou esta sexta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.
No final de um Conselho de Ministros realizado esta sexta-feira, em Guimarães, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, confirmou ainda que o próximo domingo será dia de luto nacional "em memória das vítimas dos sismos na Venezuela, em particular as de nacionalidade portuguesa e lusodescendentes".
O Governo, garante, está a acompanhar a situação. "Temos mantido um contacto regular com as nossas equipas que estão no terreno e também com as entidades venezuelanas".
O objetivo é continuar a apoiar "os trabalhos de resgate e salvamento" e poder ser útil na "recuperação" das zonas atingidas "que se deseja possa ser rápida, abrindo uma nova página daquele país".
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