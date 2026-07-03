Venezuela. Presidente interina defende resposta ao sismo após dias de críticas

A Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, rejeitou na quinta-feira as alegações de que o seu Governo reagiu muito lentamente à destruição provocada por dois sismos que mataram mais de 2.000 pessoas, após dias de críticas generalizadas à resposta oficial.

Civis de todas as origens – incluindo sobreviventes, familiares, paramédicos voluntários e equipas de resgate estrangeiras – têm-se mobilizado nas zonas afetadas, especialmente no estado de La Guaira, no norte do país, o mais afetado, desde os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 que ocorreram a 24 de junho.

Muitos dos que trabalham nos escombros, juntamente com organizações internacionais de ajuda humanitária, afirmam que a resposta do governo foi lenta e ineficaz, com atrasos na entrega de ajuda como alimentos e material médico e com a persistente falta de maquinaria pesada para remover os destroços no meio das operações de busca em curso.

"Foi uma tragédia natural a uma escala que nunca imaginámos, embora soubéssemos que um evento sísmico poderia ocorrer no nosso país", disse Rodríguez na sua primeira conferência de imprensa desde que assumiu o poder em janeiro, depois de os Estados Unidos terem deposto o seu antecessor, Nicolás Maduro. "Não esperamos um, dois ou três dias. Agimos de imediato."

Quatro mil funcionários foram mobilizados de imediato, disse ela, número que subiu para 14 mil no dia seguinte e, posteriormente, para os atuais 19 mil. Ela também emitiu um decreto de emergência para ativar os protocolos de emergência, informou os jornalistas.

"Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e mais", disse ela, acrescentando que visitou crianças em hospitais que perderam membros e estavam de luto por entes queridos.

"Passei por experiências muito dolorosas", disse Rodríguez.

Resposta liderada por civis

A televisão estatal tem mostrado regularmente Rodríguez a reunir-se com militares e autoridades de segurança, enquanto soldados e polícias patrulham as principais estradas de La Guaira e, por vezes, controlam o trânsito.

Ainda assim, a resposta ao desastre tem sido liderada por civis, muitos deles voluntários, segundo testemunhas da Reuters.

As pessoas passaram dias a tentar resgatar os seus entes queridos com as suas próprias mãos, pás e picaretas, com a ajuda de bombeiros, da Defesa Civil, equipas de resgate estrangeiras, estudantes de medicina e enfermagem, civis que normalmente trabalham como professores e veterinários e, ocasionalmente, um soldado.

Soldados que trabalharam durante dias ao lado de civis nos seis edifícios que ruíram de um grande bairro social em La Guaira disseram à Reuters que se voluntariaram para ajudar no local.

Rodriguez afirmou que o número de mortos chegou aos 2.595 e que o governo ainda não tinha terminado as buscas e os esforços de resgate.

Ela não divulgou o número de desaparecidos. Uma lista online não oficial, mas amplamente utilizada, tinha descido para cerca de 38.500 na noite de quinta-feira, depois de atingir um pico de quase 60.000 nos dias imediatamente após os sismos.

Um enviado das Nações Unidas disse esta semana que estava a providenciar 10.000 sacos para cadáveres para a Venezuela, e o Serviço Geológico dos Estados Unidos estimou que mais de 10.000 mortes podem ter ocorrido. Rodríguez criticou duramente o que chamou de "laboratórios mediáticos" por criarem uma perceção de caos e afirmou que tinham motivações políticas.

"A primeira narrativa mediática desenvolvida nestes laboratórios foi: 'todos para La Guaira', para criar o caos e dificultar as operações de busca e salvamento", disse, sem dar explicações.

O FMI e o Banco Mundial ofereceram ajuda e crédito para os esforços de recuperação, afirmou Rodríguez. A Venezuela estava a criar um fundo de reconstrução de 200 milhões de dólares com o FMI, e o dinheiro seria atribuído a empreiteiros auditados para reconstruir casas.

Resgates em andamento

Nos dias imediatamente a seguir aos tremores gémeos, grande parte da água, alimentos e outros mantimentos básicos que chegaram a La Guaira foram transportados por milhares de civis, muitos em motorizadas.

Agora, os voluntários gerem abrigos para aqueles que perderam as suas casas, recebendo alguma ajuda oficial, mas estabelecendo as suas próprias regras e criando o seu próprio sistema de rastreio para os residentes.

Num dos principais centros médicos que servem a zona de catástrofe, um hospital no município de Vargas, funcionários e moradores disseram que o fluxo de pacientes tinha diminuído em comparação com os dias imediatamente após os sismos.

A cerca de 6 km de distância, um hospital de campanha da Marinha do Brasil, que começou a funcionar na segunda-feira, já tinha atendido 180 pessoas até quinta-feira, segundo o comandante Leonel Mariano. A instalação, distribuída por cinco tendas perto da praia, inclui uma unidade de cuidados intensivos, bloco operatório, ortopedia, pediatria, medicina interna e farmácia.

"Estamos a coordenar autocarros para trazer pessoas dos abrigos", disse Mariano. "Ainda não fizemos cirurgias, mas já tivemos alguns casos de cuidados intensivos, alguns casos graves."

Os médicos transformaram um restaurante McDonald's em La Guaira num centro de saúde improvisado, atendendo cerca de 200 pacientes por dia desde a abertura na sexta-feira. O local disponibiliza serviço de urgência, medicamentos doados, farmácia e uma unidade veterinária, que funciona no antigo espaço da gelataria do restaurante.

No meio da devastação, os momentos de sobrevivência trazem um vislumbre de esperança às famílias que ainda procuram os seus entes queridos.

O segurança Hernan Alberto Gil foi resgatado dos escombros do centro comercial Galerias Playa Grande, de nove andares, na madrugada de quinta-feira, após dias de trabalho das equipas de resgate de El Salvador, Chile, Estados Unidos, Portugal, México, Costa Rica e Venezuela.

"Sou grata a Deus por o ter mantido vivo durante tantos dias", disse Gusbimar Gonzalez, a mulher de Gil. "Ele suportou tudo como um guerreiro".

As equipas de resgate mexicanas retiraram com vida uma cadela chamada Sarita de um prédio que ruiu, depois de o seu dono ter alertado os socorristas para ruídos vindos dos escombros. A cadela foi localizada por uma equipa militar de busca e salvamento e por um cão de resgate chamado Kai, e depois reunida com o seu dono, que disse que o resgate lhe deu esperança de que a sua filha desaparecida pudesse ser encontrada com vida.

A presença de forças de segurança em edifícios que ruíram gera, por vezes, revolta entre os moradores.

Alguns venezuelanos manifestaram a sua frustração nas redes sociais, partilhando vídeos que mostram agentes de segurança a vasculhar os destroços e a levar roupa, eletrodomésticos e dinheiro.

A Reuters não verificou a autenticidade dos vídeos, mas o Ministério do Interior afirmou que quatro polícias do local do crime foram detidos e afastados dos seus cargos por "apropriação indevida de bens financeiros adquiridos no meio dos escombros".