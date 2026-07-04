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Extrema-direita

Alemanha. Polícia de choque entra em confronto com opositores da AfD

04 jul, 2026 - 21:21 • João Carlos Malta

A polícia informou que 20 mil manifestantes protestavam na cidade do leste do país, onde Alice Weidel e Tino Chrupalla deverão ser reeleitos como co-líderes da Alternativa para a Alemanha.

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A polícia de choque entrou em confronto com os opositores do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) nas ruas de Erfurt, onde milhares se reuniram para bloquear vias e impedir os delegados do AfD de comparecerem na conferência nacional bienal do partido, que elege a liderança.

Segundo o jornal britânico Guardian, a polícia informou que 20 mil manifestantes protestavam na cidade do leste do país, onde Alice Weidel e Tino Chrupalla deverão ser reeleitos como co-líderes do partido, na véspera de eleições regionais cruciais, nas quais o AfD poderá conquistar o poder a nível estadual pela primeira vez.

Os manifestantes, liderados pela aliança "Resistência", realizaram bloqueios com ocupação do centro da cidade, numa tentativa de impedir que os cerca de 600 delegados do AfD chegassem ao local da conferência.

Alguns desceram de rapel de uma ponte sobre uma autoestrada, enquanto outros se colaram aos carris do elétrico para causar tumulto.

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Milhares de polícias foram mobilizados para a cidade, e alguns foram filmados a usar bastões contra os manifestantes que corriam na sua direção, enquanto outros foram apanhados em vídeo a tentar conter multidões de manifestantes.

No entanto, um porta-voz da polícia disse ao jornal Die Zeit que a manifestação tinha sido "maioritariamente pacífica", acrescentando que tinham sido registadas pouco menos de 100 ocorrências até à data, muitas delas danos materiais causados por graffiti.

Apesar dos esforços dos manifestantes para causar tumulto, um porta-voz do AfD disse aos jornalistas que 540 delegados conseguiram chegar ao centro de convenções antes das 5h00 e que o congresso tinha começado à hora prevista.

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