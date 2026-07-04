Alemanha. Polícia de choque entra em confronto com opositores da AfD

A polícia de choque entrou em confronto com os opositores do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) nas ruas de Erfurt, onde milhares se reuniram para bloquear vias e impedir os delegados do AfD de comparecerem na conferência nacional bienal do partido, que elege a liderança.

Segundo o jornal britânico Guardian, a polícia informou que 20 mil manifestantes protestavam na cidade do leste do país, onde Alice Weidel e Tino Chrupalla deverão ser reeleitos como co-líderes do partido, na véspera de eleições regionais cruciais, nas quais o AfD poderá conquistar o poder a nível estadual pela primeira vez.

Os manifestantes, liderados pela aliança "Resistência", realizaram bloqueios com ocupação do centro da cidade, numa tentativa de impedir que os cerca de 600 delegados do AfD chegassem ao local da conferência.

Alguns desceram de rapel de uma ponte sobre uma autoestrada, enquanto outros se colaram aos carris do elétrico para causar tumulto.