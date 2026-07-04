Ali Khamenei. Milhões compareceram ao funeral em Teerão

O funeral do líder supremo iraniano Ali Khamenei, morto em um bombardeamento conjunto dos Estados Unidos e de Israel, começou este sábado em Teerão, onde milhares de pessoas se reuniram naquilo que está a ser definido como uma demonstração de força após a guerra contra aqueles dois países.

A cerimónia acontece quatro meses depois da morte, a 28 de fevereiro, no primeiro dia do conflito.

O caixão do líder supremo está exposto na Grande Mosalla, um vasto complexo religioso na capital. Sobre ele foi colocado um emblemático turbante preto.

Maioritariamente vestidos de preto, os milhares de participantes reuniram-se no local na manhã deste sábado, mesmo antes de a televisão estatal anunciar, por volta das 6h00 locais, o início oficial dos atos.

Muitos empunhavam bandeiras xiitas vermelhas com a inscrição "Mártir". Relatos no local deram nota de cânticos contra os EUA e Israel.

As autoridades preveem que entre 15 e 20 milhões participem nestas homenagens, apenas em Teerão, que são anunciadas como as maiores da história do país.

O evento, que durará seis dias, pretende ser uma demonstração de força em plena negociação diplomática entre os Estados Unidos e o Irão, após a assinatura, no mês passado, de um memorando para pôr fim ao conflito.

A presença do filho de Khamenei, Mojtaba, que o sucedeu no início de março como guia supremo, não foi confirmada.

Supostamente ferido durante os ataques que mataram opai, o atual presidente comunica apenas por meio de mensagens escritas e ainda não apareceu em público.