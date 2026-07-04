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Cerca de 15 mil pessoas protestam contra a extrema-direita na Alemanha

04 jul, 2026 - 11:22 • Reuters

Milhares de pessoas manifestaram-se este sábado em Erfurt contra o partido de extrema-direita AfD. Protestos coincidem com a conferência anual da força política, antes de eleições regionais decisivas. Polícia estima a participação de cerca de 15 mil manifestantes.

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Milhares de opositores do Alternativa para a Alemanha (AfD) saíram à rua este sábado, em Erfurt, e bloquearam estradas de acesso à conferência anual do partido, antes de eleições regionais que poderão levar a formação ao poder, pela primeira vez, a nível estadual.

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Manifestantes de sindicatos, organizações da sociedade civil e partidos de esquerda concentraram-se junto ao local do encontro, enquanto um forte dispositivo policial, reforçado por agentes de várias regiões da Alemanha, foi mobilizado para acompanhar a conferência de dois dias do AfD.

Vigiados por agentes equipados para o controlo de distúrbios, os manifestantes sentaram-se em filas para bloquear autoestradas e estradas que conduzem ao centro de congressos onde decorre a reunião. A polícia estima que cerca de 15 mil pessoas participaram nas manifestações em Erfurt e nos arredores da cidade.

"Queremos deixar claro que simplesmente não vamos tolerar isto, que o fascismo está a ganhar força aqui na Alemanha", afirmou Georg Becker, porta-voz do movimento anti-AfD Widersetzen ("Resistir").

A conferência, na qual se espera a reeleição dos copresidentes Alice Weidel e Tino Chrupalla, realiza-se antes das eleições nos estados da Saxónia-Anhalt e de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. O AfD espera que estes sufrágios abram caminho a novos sucessos eleitorais a nível nacional.

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