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Há 93 portugueses mortos nos sismos da Venezuela

04 jul, 2026 - 18:34 • João Carlos Malta , João Cunha

Há mais quatro vítimas mortais em relação aos últimos dados que tinham sido divulgados.

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Há agora pelo 93 cidadãos portugueses mortos, sendo que 80 tinham também a nacionalidade venezuelana, na sequência dos sismos da Venezuela a 24 de junho.

Entre as vítimas estão 17 crianças e 76 adultos.

São os últimos dados oficiais divulgados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. A anterior contabilização era de 89 vítimas mortais entre portugueses e lusodescendentes. O Governo português contabiliza ainda 60 cidadãos nacionais desaparecidos.

No balanço global, subiu para 2.645 o número de mortos na Venezuela.

As autoridades, que decretaram sete dias de luto nacional, evitam divulgar dados sobre pessoas desaparecidas, mas as Nações Unidas estimam que o número ronde 50 mil.

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