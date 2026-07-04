Keiko Fujimori é declarada vencedora das presidenciais no Peru

Keiko Fujimori foi oficialmente declarada vencedora das eleições presidenciais do Peru pela autoridade eleitoral do país, após várias semanas de contestação ao processo eleitoral. A candidata conservadora venceu a segunda volta das eleições, realizada a 7 de junho, na quarta tentativa de chegar à presidência.

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Segundo os resultados oficiais, Fujimori obteve 50,135% dos votos, contra 49,865% do deputado de esquerda Roberto Sanchez. A diferença foi de 49.641 votos, num universo de cerca de 18 milhões de votos expressos.

"Hoje marca o início de uma nova era para o Peru, uma era de responsabilidade, diálogo e resultados para restaurar a confiança nas nossas instituições", afirmou Keiko Fujimori, durante uma intervenção na sede do seu partido, onde defendeu também a continuidade de iniciativas e projetos que produziram resultados.

A vitória representa uma inversão do desfecho das eleições de 2021, quando Fujimori perdeu por cerca de 45 mil votos para o então candidato de esquerda Pedro Castillo. Castillo foi destituído e detido em 2022 depois de tentar dissolver o Congresso.

Roberto Sanchez, apontado como herdeiro político de Castillo, recusou reconhecer o futuro Governo de Fujimori e denunciou alegadas irregularidades eleitorais, sem apresentar provas. O candidato liderou manifestações de contestação aos resultados e apresentou uma queixa junto da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos.

Keiko Fujimori tomará posse a 28 de julho e será a décima pessoa a assumir a presidência do Peru desde 2016. Sucederá ao presidente interino Jose Balcazar, que assumiu funções em fevereiro após uma sucessão de destituições presidenciais relacionadas com acusações de corrupção ou abuso de poder.