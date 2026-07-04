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Rússia recruta estudantes para compensar perdas na guerra da Ucrânia

04 jul, 2026 - 12:34 • Redação

BBC revela que a Rússia está a recrutar estudantes para unidades de drones, numa tentativa de compensar as perdas na guerra na Ucrânia. Vários jovens morreram poucos meses depois de assinarem contrato com o exército.

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A Rússia está a recrutar estudantes de universidades, escolas técnicas e estabelecimentos de ensino profissional para integrar unidades de drones, numa tentativa de compensar as perdas na guerra na Ucrânia. A informação é avançada pela "BBC", que identificou vários jovens mortos poucos meses depois de aderirem à campanha.

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Entre os casos identificados está o de Valery Averin, de 23 anos, que frequentava uma escola técnica na Buriácia. Depois de completar formação como operador de drones, morreu em abril num ataque com morteiro perto de Lugansk.

"Estudou drones durante três meses e, mesmo assim, mandaram-no para um ataque frontal, para o matadouro", disse a mãe de acolhimento de Valery Averin, Oksana Afanayeva.

A BBC refere ainda os casos de Vladislav Gorbunov, de 18 anos, e de Rakhim Abdullin, também de 18, ambos estudantes e mortos poucas semanas ou meses depois de assinarem contrato com o exército russo.

"Quando chegou lá percebeu que não era seguro de todo", afirmou Elena, mãe de Rakhim Abdullin.

Segundo a BBC, a campanha começou no início deste ano e procura atrair estudantes, sobretudo aqueles com dificuldades académicas ou a ponderar interromper os estudos. As unidades de drones são apresentadas como uma opção mais tecnológica e segura.

A investigação da BBC confirma a morte de 230.407 militares russos desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia, com base em fontes abertas. Especialistas citados pelo órgão de comunicação social admitem, contudo, que o número real possa situar-se entre 417.000 e 509.500 mortos.

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