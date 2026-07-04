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Trump dá indulto a nove pessoas que violaram leis ambientais

04 jul, 2026 - 21:02 • Reuters

Os indultos de Trump na sexta-feira incluíram também Adam Kinan, vice-presidente do Staffing Advisory Group, que tinha sido condenado a prisão em 2006 com o seu sócio e lobista em Washington, Jack Abramoff, por fraude eletrónica.

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O presidente norte-americano, Donald Trump, concedeu um indulto a 11 pessoas na sexta-feira, disse um funcionário da Casa Branca. À exceção de duas tinham sido condenadas por violarem a Lei do Ar Limpo ao modificar ou desativar os controlos de emissões nos camiões.

Trump publicou no Truth Social sobre seis dos homens, que, segundo ele, foram processados durante a administração do presidente Joe Biden por "reparar os carros".
Em Fevereiro, o seu governo revogou uma conclusão científica de que as emissões de gases com efeito de estufa põem em perigo a saúde humana e eliminou as normas federais de emissões de escape para automóveis e camiões.
Os indultos de Trump na sexta-feira incluíram também Adam Kinan, vice-presidente do Staffing Advisory Group, que tinha sido condenado a prisão em 2006 com o seu sócio e lobista em Washington, Jack Abramoff, por fraude eletrónica.
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