Trump dá indulto a nove pessoas que violaram leis ambientais

O presidente norte-americano, Donald Trump, concedeu um indulto a 11 pessoas na sexta-feira, disse um funcionário da Casa Branca. À exceção de duas tinham sido condenadas por violarem a Lei do Ar Limpo ao modificar ou desativar os controlos de emissões nos camiões.

Trump publicou no Truth Social sobre seis dos homens, que, segundo ele, foram processados durante a administração do presidente Joe Biden por "reparar os carros".

Em Fevereiro, o seu governo revogou uma conclusão científica de que as emissões de gases com efeito de estufa põem em perigo a saúde humana e eliminou as normas federais de emissões de escape para automóveis e camiões.

Os indultos de Trump na sexta-feira incluíram também Adam Kinan, vice-presidente do Staffing Advisory Group, que tinha sido condenado a prisão em 2006 com o seu sócio e lobista em Washington, Jack Abramoff, por fraude eletrónica.