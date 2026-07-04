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Trump diz que EUA são o país "mais livre e mais forte da história"

04 jul, 2026 - 09:06 • Fábio Monteiro com Lusa

Comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos arrancaram no Monte Rushmore, no Dakota do Sul. Donald Trump afirmou que o país é o "mais livre e mais forte da história".

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Donald Trump marcou o arranque das comemorações do 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos com um discurso no Monumento Nacional do Monte Rushmore, no Dakota do Sul.

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"Somos o povo mais livre do mundo, temos a Constituição mais justa e duradoura do mundo e somos a nação mais poderosa do mundo", afirmou Donald Trump, durante uma cerimónia que incluiu homenagens às Forças Armadas e sobrevoos militares.

O Presidente norte-americano descreveu a fundação dos Estados Unidos como "um acontecimento único na história da humanidade" e evocou o legado dos Pais Fundadores e da Declaração de Independência de 1776. Ao longo da intervenção, recorreu ao simbolismo do Monte Rushmore, onde estão esculpidos os rostos de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln.

Trump regressou assim ao local que já tinha escolhido para celebrar o Dia da Independência em 2020, durante o primeiro mandato, quando defendeu a preservação dos monumentos históricos perante os protestos do movimento Black Lives Matter.

"Este país não é a norma, é a exceção. É raro, é precioso e é milagroso", disse Donald Trump, acrescentando que a identidade nacional foi determinante para preservar a liberdade ao longo de dois séculos e meio. O Presidente alertou ainda para aquilo que considera serem tentativas de alterar o caráter excecional dos Estados Unidos e de afastar os cidadãos da sua própria história.

Na parte final da intervenção, Trump associou o discurso às suas prioridades políticas, destacando a Segunda Emenda da Constituição, que garante o direito ao porte de armas, criticando o que classificou como um ressurgimento do comunismo nos Estados Unidos e enaltecendo a capacidade militar norte-americana.

"Isto não é um fim, é o início da era dourada da América", concluiu Donald Trump.

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