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Centenas de supremacistas brancos encapuzados marcharam no Dia da Independência

05 jul, 2026 - 17:55 • Reuters

O grupo publicou nas redes sociais que tinha chegado à capital com cerca de 400 membros, e fotógrafos da Reuters viram centenas de pessoas vestidas com uniformes do Patriot Front a viajar nos comboios do Metro de D.C.

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Centenas de membros encapuzados do grupo nacionalista Patriot Front marcharam por várias zonas de Washington, D.C., no sábado, antes das festividades do Dia da Independência previstas para a noite, que têm sido criticadas por serem fonte de divisão.

Vídeos publicados em várias plataformas de redes sociais e partilhados no próprio canal do Patriot Front no Telegram mostraram o grupo a marchar ao som de tambores perto do Capitólio dos EUA e do centro de transportes Union Station, vestindo calças e bonés cáqui, camisas azuis, máscaras faciais brancas e óculos de sol.

Muitos empunhavam a bandeira do grupo, bandeiras confederadas e variações da bandeira dos EUA, entoando por vezes o slogan «Reclaim America» (Recuperar a América).

Por volta do meio-dia, embarcaram nos comboios do Metro e saíram em New Carrollton, Maryland, nos subúrbios a nordeste de Washington.

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A Polícia Metropolitana de Washington acompanhou as atividades do «Patriot Front» ao abrigo da «Primeira Emenda», afirmou um porta-voz, acrescentando que não houve relatos de detenções, queixas apresentadas ou pedidos de assistência associados à marcha do grupo.

"A MPD reconhece os direitos dos indivíduos de expressarem pacificamente as suas opiniões e continua empenhada em manter a segurança pública dos residentes e visitantes de Washington, D.C.", afirmou o porta-voz.

O Patriot Front, conhecido pelos seus uniformes, máscaras faciais e manifestações do tipo “flash mob”, foi formado em 2017 após a manifestação mortal “Unite the Right” em Charlottesville, Virgínia, separando-se do grupo supremacista branco Vanguard America, que esteve no centro daquele protesto, de acordo com o Southern Poverty Law Center.

Um manifesto no site do Patriot Front afirma: “A democracia falhou esta nação outrora grandiosa”, e é necessária uma “reinicialização radical” para “regressar às tradições e virtudes dos nossos antepassados”, identificando-os como colonos europeus.

O Patriot Front tenta apresentar-se como um movimento mainstream, ao mesmo tempo que promove «sistemas de crenças ideológicas supremacistas brancas e anti-imigrantes», afirmou John Cohen, que desempenhou várias funções nas áreas do contraterrorismo e dos serviços de informação no Departamento de Segurança Interna durante as administrações de Obama e Biden.

“O facto de se sentirem com autoridade para participar em manifestações públicas durante o Dia da Independência e outros eventos festivos nacionais ilustra de forma gritante os problemas com que este país se depara neste momento no que diz respeito à supremacia branca”, afirmou Cohen.

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