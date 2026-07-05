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EUA
Centenas de supremacistas brancos encapuzados marcharam no Dia da Independência
05 jul, 2026 - 17:55 • Reuters
O grupo publicou nas redes sociais que tinha chegado à capital com cerca de 400 membros, e fotógrafos da Reuters viram centenas de pessoas vestidas com uniformes do Patriot Front a viajar nos comboios do Metro de D.C.
Centenas de membros encapuzados do grupo nacionalista Patriot Front marcharam por várias zonas de Washington, D.C., no sábado, antes das festividades do Dia da Independência previstas para a noite, que têm sido criticadas por serem fonte de divisão.
Vídeos publicados em várias plataformas de redes sociais e partilhados no próprio canal do Patriot Front no Telegram mostraram o grupo a marchar ao som de tambores perto do Capitólio dos EUA e do centro de transportes Union Station, vestindo calças e bonés cáqui, camisas azuis, máscaras faciais brancas e óculos de sol.
Muitos empunhavam a bandeira do grupo, bandeiras confederadas e variações da bandeira dos EUA, entoando por vezes o slogan «Reclaim America» (Recuperar a América).
Por volta do meio-dia, embarcaram nos comboios do Metro e saíram em New Carrollton, Maryland, nos subúrbios a nordeste de Washington.
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A Polícia Metropolitana de Washington acompanhou as atividades do «Patriot Front» ao abrigo da «Primeira Emenda», afirmou um porta-voz, acrescentando que não houve relatos de detenções, queixas apresentadas ou pedidos de assistência associados à marcha do grupo.
"A MPD reconhece os direitos dos indivíduos de expressarem pacificamente as suas opiniões e continua empenhada em manter a segurança pública dos residentes e visitantes de Washington, D.C.", afirmou o porta-voz.
O Patriot Front, conhecido pelos seus uniformes, máscaras faciais e manifestações do tipo “flash mob”, foi formado em 2017 após a manifestação mortal “Unite the Right” em Charlottesville, Virgínia, separando-se do grupo supremacista branco Vanguard America, que esteve no centro daquele protesto, de acordo com o Southern Poverty Law Center.
Um manifesto no site do Patriot Front afirma: “A democracia falhou esta nação outrora grandiosa”, e é necessária uma “reinicialização radical” para “regressar às tradições e virtudes dos nossos antepassados”, identificando-os como colonos europeus.
O Patriot Front tenta apresentar-se como um movimento mainstream, ao mesmo tempo que promove «sistemas de crenças ideológicas supremacistas brancas e anti-imigrantes», afirmou John Cohen, que desempenhou várias funções nas áreas do contraterrorismo e dos serviços de informação no Departamento de Segurança Interna durante as administrações de Obama e Biden.
“O facto de se sentirem com autoridade para participar em manifestações públicas durante o Dia da Independência e outros eventos festivos nacionais ilustra de forma gritante os problemas com que este país se depara neste momento no que diz respeito à supremacia branca”, afirmou Cohen.
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