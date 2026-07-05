Deputados britânicos pedem fim da transmissão de "Masha e o Urso" no Reino Unido

Mais de 50 deputados de seis partidos escreveram à secretária da Cultura, Lisa Nandy, a pedir que o Governo analise a transmissão de "Masha e o Urso" no Reino Unido, conta o "Guardian". A série foi recentemente renovada pela Netflix e também está disponível na plataforma ITVX.

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Os deputados alegam que alguns episódios mostram Masha com elementos associados ao período soviético, incluindo peças de vestuário que identificam como uniformes militares e símbolos ligados ao NKVD.

Os parlamentares afirmam que este conteúdo normaliza iconografia militar soviética junto de crianças e defendem que os pais britânicos têm direito a garantias de que os programas infantis são devidamente escrutinados quando existem suspeitas de propaganda estatal.

A iniciativa cita ainda o Centro para o Combate à Desinformação da Ucrânia, que classifica "Masha e o Urso" como um instrumento de poder de influência russo.

A produtora Animaccord rejeita as acusações. A empresa afirma que é um estúdio privado, nunca recebeu financiamento estatal e nega qualquer ligação da série a propaganda.