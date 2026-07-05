Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Deputados britânicos pedem fim da transmissão de "Masha e o Urso" no Reino Unido

05 jul, 2026 - 12:55 • Redação

Grupo multipartidário de deputados britânicos pediu ao Governo que avalie a possibilidade de impedir a transmissão de "Masha e o Urso". Parlamentares consideram que a série infantil contém referências que classificam como propaganda russa dirigida às crianças.

A+ / A-

Mais de 50 deputados de seis partidos escreveram à secretária da Cultura, Lisa Nandy, a pedir que o Governo analise a transmissão de "Masha e o Urso" no Reino Unido, conta o "Guardian". A série foi recentemente renovada pela Netflix e também está disponível na plataforma ITVX.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Os deputados alegam que alguns episódios mostram Masha com elementos associados ao período soviético, incluindo peças de vestuário que identificam como uniformes militares e símbolos ligados ao NKVD.

Os parlamentares afirmam que este conteúdo normaliza iconografia militar soviética junto de crianças e defendem que os pais britânicos têm direito a garantias de que os programas infantis são devidamente escrutinados quando existem suspeitas de propaganda estatal.

A iniciativa cita ainda o Centro para o Combate à Desinformação da Ucrânia, que classifica "Masha e o Urso" como um instrumento de poder de influência russo.

A produtora Animaccord rejeita as acusações. A empresa afirma que é um estúdio privado, nunca recebeu financiamento estatal e nega qualquer ligação da série a propaganda.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)