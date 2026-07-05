Líder supremo do Irão falta ao funeral de Ali Khamenei

Três filhos de Ali Khamenei, Mostafa, Meysam e Masoud, rezaram junto ao caixão do antigo líder iraniano e de outros quatro familiares durante as cerimónias realizadas no complexo religioso Imam Khomeini Mosalla, em Teerão.

Mojtaba Khamenei, apontado como sucessor do pai no cargo de líder supremo, não esteve presente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A televisão estatal mostrou os três irmãos atrás dos caixões, colocados no amplo recinto religioso da capital iraniana. As autoridades organizam uma semana de cerimónias fúnebres e procissões em homenagem a Ali Khamenei, incluindo deslocações dos seus restos mortais a locais sagrados xiitas no Iraque.

Depois de um dia em câmara ardente reservado a dirigentes iranianos e representantes estrangeiros, o caixão de Ali Khamenei foi colocado no exterior, protegido por vidro, juntamente com os da filha, do genro, da nora e da neta de 14 meses.

Segundo fontes próximas do círculo de Mojtaba Khamenei citadas pela Reuters, o novo líder terá ficado ferido no ataque de 28 de fevereiro, que matou o pai e outros familiares durante bombardeamentos lançados por Israel e pelos Estados Unidos contra alvos iranianos. As mesmas fontes indicam que ficou desfigurado e com graves lesões numa ou em ambas as pernas.