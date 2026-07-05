Tour sem público por risco de incêndio

A terceira etapa do Tour de France, que terá lugar na segunda-feira, estará fechada ao público devido aos riscos decorrentes de um incêndio florestal que assola o sudoeste de França, anunciaram as autoridades no domingo. O incêndio já devastou mais de 1 600 hectares (6,18 milhas quadradas) a cerca de 60 km (37 milhas) da linha de chegada em Les Angles e continua a alastrar-se. As imagens do incêndio mostram nuvens de fumo negro, com testemunhas a relatar ventos escaldantes, solo quente, dificuldade em respirar nas imediações e visibilidade reduzida para além dos 2 metros (6,56 pés). O percurso da corrida permanecerá inalterado, mas a caravana publicitária do Tour não percorrerá os últimos 40 km de Espanha para França, onde a prova teve início no sábado.

Os ciclistas seguirão de forma autónoma e apenas com o pessoal estritamente necessário para manter a corrida em andamento, de acordo com a prefeitura do departamento dos Pirenéus Orientais. O calor extremo e os incêndios florestais têm assolado toda a Europa, com as chamas em França e Espanha a suscitarem preocupações de segurança em torno do Tour de France deste ano, que teve início em Barcelona no sábado. “Um incêndio excecional exige medidas excecionais para o Tour”, afirmou o diretor da prova, Christian Prudhomme, que já tinha referido anteriormente que o percurso poderia ser adaptado, se necessário.