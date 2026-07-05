- Noticiário das 19h
- 05 jul, 2026
-
Volta à França
Tour sem público por risco de incêndio
05 jul, 2026 - 19:06 • Reuters
“Um incêndio excecional exige medidas excecionais para o Tour”, afirmou o diretor da prova, Christian Prudhomme, que já tinha referido anteriormente que o percurso poderia ser adaptado, se necessário.
A terceira etapa do Tour de France, que terá lugar na segunda-feira, estará fechada ao público devido aos riscos decorrentes de um incêndio florestal que assola o sudoeste de França, anunciaram as autoridades no domingo.
O incêndio já devastou mais de 1 600 hectares (6,18 milhas quadradas) a cerca de 60 km (37 milhas) da linha de chegada em Les Angles e continua a alastrar-se.
As imagens do incêndio mostram nuvens de fumo negro, com testemunhas a relatar ventos escaldantes, solo quente, dificuldade em respirar nas imediações e visibilidade reduzida para além dos 2 metros (6,56 pés).
O percurso da corrida permanecerá inalterado, mas a caravana publicitária do Tour não percorrerá os últimos 40 km de Espanha para França, onde a prova teve início no sábado.
Os ciclistas seguirão de forma autónoma e apenas com o pessoal estritamente necessário para manter a corrida em andamento, de acordo com a prefeitura do departamento dos Pirenéus Orientais.
O calor extremo e os incêndios florestais têm assolado toda a Europa, com as chamas em França e Espanha a suscitarem preocupações de segurança em torno do Tour de France deste ano, que teve início em Barcelona no sábado.
“Um incêndio excecional exige medidas excecionais para o Tour”, afirmou o diretor da prova, Christian Prudhomme, que já tinha referido anteriormente que o percurso poderia ser adaptado, se necessário.
Volta a França
Vingegaard vence contrarrelógio por equipas e é o primeiro camisola amarela do Tour
O ciclista dinamarquês, campeão em título do Giro (...)
As autoridades apelaram ao público para que se abstivesse de se deslocar ao percurso da prova ou à linha de chegada, permitindo assim que as forças de segurança libertassem recursos humanos para combater o incêndio florestal que continua a alastrar.
Cerca de 750 bombeiros, 200 veículos e nove helicópteros de combate a incêndios, além de outras aeronaves, foram mobilizados para conter o incêndio no departamento dos Pirenéus Orientais, cuja linha de frente se estende por 18 quilómetro, segundo o prefeito do departamento.
Até ao momento, não se registaram mortes, embora duas pessoas — um bombeiro e um residente — se encontrem em estado crítico. Os bombeiros esperam impedir que o incêndio se propague para sul, em direção ao rio Tet e à região montanhosa de Aspres, que é árida e de difícil acesso.
Sete departamentos do sul de França foram classificados como apresentando um “risco de incêndio muito elevado” no domingo pela Meteo France.
Na região espanhola da Catalunha, onde decorreram as duas primeiras etapas da corrida, um incêndio florestal que devastou cerca de 2 200 hectares de floresta em Les Gavarres foi estabilizado, informaram as autoridades no domingo, mas as altas temperaturas e os fumos ainda podem complicar os esforços para o extinguir.
Acredita-se que esse incêndio, que deflagrou na sexta-feira na Costa Brava, na Catalunha, tenha sido causado por um trabalhador que utilizava uma serra circular perto de uma estrada, o que resultou em faíscas que se acenderam e se propagaram, segundo as autoridades locais. O suspeito foi detido na sexta-feira.
- Noticiário das 19h
- 05 jul, 2026
-