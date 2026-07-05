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Venezuela. Sobe para 95 número de portugueses mortos e há 58 desaparecidos

05 jul, 2026 - 14:43 • Lusa

Entre os 95 cidadãos portugueses mortos, em que 82 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 17 crianças e 78 adultos, indicou o MNE.

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O número de cidadãos portugueses que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela há uma semana subiu para 95 e registam-se 58 portugueses desaparecidos, revelou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Entre os 95 cidadãos portugueses mortos, em que 82 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 17 crianças e 78 adultos, indicou o MNE.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 2.954 mortos e 16.592 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

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