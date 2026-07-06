Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 06 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

"Apagão" em Cuba deixa 10 milhões às escuras

06 jul, 2026 - 18:57 • Reuters

Cuba tem enfrentado dificuldades recorrentes em assegurar o fornecimento de eletricidade ao longo de uma crise económica que se arrasta há vários anos.

A+ / A-

A rede elétrica nacional de Cuba colapsou ao meio-dia desta segunda-feira, informou a operadora estatal UNE, deixando cerca de 10 milhões de pessoas sem eletricidade em toda a ilha das Caraíbas.

A UNE adiantou que está a investigar as causas do apagão de âmbito nacional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nos últimos meses, Cuba tem sido afetada por cortes de energia que duram várias horas e, mais recentemente, vários dias, devido, em parte, à degradação da rede elétrica e ao embargo norte-americano ao petróleo, que reduziu o abastecimento de combustível à ilha.

O apagão generalizado representa mais um revés para os cubanos, já exaustos com os cortes rotativos de eletricidade, que dificultam o trabalho e tornam quase impossível dormir durante o calor do verão nas Caraíbas.

Cuba tem enfrentado dificuldades recorrentes em assegurar o fornecimento de eletricidade ao longo de uma crise económica que se arrasta há vários anos, mas o Governo comunista entrou agora num cenário sem precedentes, sob a crescente pressão exercida pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Quando a rede elétrica colapsou, esta segunda-feira, quase dois terços do país já se encontravam sem fornecimento de eletricidade.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 06 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decisões tomadas como das que faltaram"

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decis(...)

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde