"Apagão" em Cuba deixa 10 milhões às escuras

A rede elétrica nacional de Cuba colapsou ao meio-dia desta segunda-feira, informou a operadora estatal UNE, deixando cerca de 10 milhões de pessoas sem eletricidade em toda a ilha das Caraíbas.

A UNE adiantou que está a investigar as causas do apagão de âmbito nacional.

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Nos últimos meses, Cuba tem sido afetada por cortes de energia que duram várias horas e, mais recentemente, vários dias, devido, em parte, à degradação da rede elétrica e ao embargo norte-americano ao petróleo, que reduziu o abastecimento de combustível à ilha.

O apagão generalizado representa mais um revés para os cubanos, já exaustos com os cortes rotativos de eletricidade, que dificultam o trabalho e tornam quase impossível dormir durante o calor do verão nas Caraíbas.

Cuba tem enfrentado dificuldades recorrentes em assegurar o fornecimento de eletricidade ao longo de uma crise económica que se arrasta há vários anos, mas o Governo comunista entrou agora num cenário sem precedentes, sob a crescente pressão exercida pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Quando a rede elétrica colapsou, esta segunda-feira, quase dois terços do país já se encontravam sem fornecimento de eletricidade.