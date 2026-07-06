Guterres diz que ninguém consegue acompanhar ritmo tão elevado de desenvolvimento da IA

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou na segunda-feira que a inteligência artificial está a desenvolver-se a um ritmo que ninguém consegue acompanhar, sublinhando a necessidade de regras harmonizadas a nível global para reduzir os riscos potenciais — especialmente para as crianças.

“Uma tecnologia capaz de remodelar economias, transformar o mundo do trabalho, influenciar eleições e alterar o equilíbrio da segurança está a ser implementada mais rapidamente do que qualquer pessoa — incluindo aqueles que a estão a desenvolver — consegue acompanhar”, afirmou António Guterres aos delegados no primeiro diálogo global a nível governamental sobre IA, realizado em Genebra.

O objetivo do primeiro “Diálogo Global da ONU sobre a Governação da IA”, com duração de dois dias, em Genebra, não é elaborar um tratado, mas sim debater como estabelecer regras para mitigar os potenciais danos da IA, bem como tirar partido das suas oportunidades.

Os delegados irão analisar um relatório elaborado por um painel científico independente apoiado pela ONU, composto por 40 especialistas, que apresentarão as suas conclusões da primeira avaliação científica global e independente sobre a IA.

Está previsto para o próximo ano um relatório mais abrangente, a par de uma segunda reunião global em Nova Iorque.