Hamas vai sair do governo que gere a Faixa de Gaza

O Hamas anunciou esta segunda-feira que sai do governo que gere a Faixa de Gaza. Segundo noticia o jornal Haaretz, aquele órgão que administra Gaza em nome do Hamas já renunciou aos seus poderes.

Irá, assim, transferi-los para o comité de tecnocratas palestinianos, tal como previsto no plano de paz de Donald Trump para Gaza.

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O jornal israelita, que cita uma declaração oficial daquele movimento de radicais islâmicos, escreve também que Telavive ainda não permitiu a entrada no território dos membros do Comité Nacional para a Administração de Gaza. Atualmente, estão no Egito, em Cairo.

O Conselho de Paz, liderado pelo Presidente dos Estados Unidos, já foi informado da decisão do Hamas que, assim, cumpre assim o que está previsto no acordo de paz em relação à administração do território.

