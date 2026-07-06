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Médio Oriente

Hamas vai sair do governo que gere a Faixa de Gaza

06 jul, 2026 - 15:20 • Ana Kotowicz

O Conselho de Paz, liderado pelo Presidente dos Estados Unidos, já foi informado da decisão.

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O Hamas anunciou esta segunda-feira que sai do governo que gere a Faixa de Gaza. Segundo noticia o jornal Haaretz, aquele órgão que administra Gaza em nome do Hamas já renunciou aos seus poderes.

Irá, assim, transferi-los para o comité de tecnocratas palestinianos, tal como previsto no plano de paz de Donald Trump para Gaza.

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O jornal israelita, que cita uma declaração oficial daquele movimento de radicais islâmicos, escreve também que Telavive ainda não permitiu a entrada no território dos membros do Comité Nacional para a Administração de Gaza. Atualmente, estão no Egito, em Cairo.

O Conselho de Paz, liderado pelo Presidente dos Estados Unidos, já foi informado da decisão do Hamas que, assim, cumpre assim o que está previsto no acordo de paz em relação à administração do território.

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O Conselho da Paz, ou melhor, uma administração internacional para a Faixa de Gaza, foi uma ideia de Tony Blair, em agosto de 2025. Trump gostou e transformou-a à sua maneira. A sua proposta foi incluída no plano de cessar-fogo para o Médio Oriente e aceite por Israel e pelo Hamas.

O anúncio formal aconteceu a 15 de janeiro, depois da entrada em vigor da segunda fase do acordo de paz em Gaza.

O propósito é iniciar a reconstrução da Faixa de Gaza, com vários líderes mundiais como membros do Conselho.

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