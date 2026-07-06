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Incêndio em França obriga 10 mil pessoas a sair de casa

06 jul, 2026 - 16:37 • Ricardo Vieira, com Reuters

Governo sobreviveu a moção de censura devido à resposta à onda de calor que provocou mais de duas mil mortes.

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O Governo francês resistiu esta segunda-feira a uma moção de censura, por causa da resposta à onda de calor, numa altura em que dez mil pessoas receberam ordem de evacuação devido a um incêndio no sul do país.

Os autores da moção consideram que o executivo liderado pelo primeiro-ministro Sébastien Lecornu não fez o suficiente para mitigar os efeitos da vaga de calor do mês passado, numa altura em que já foram registadas 2.025 mortes em excesso em França.

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A moção, apresentada pelo Partido Ecologista francês, necessitava de 289 votos para ser aprovada, mas reuniu apenas o apoio de 132 deputados.

"Ninguém se deixa enganar. Esta moção não protegerá um idoso isolado. Não arrefecerá um quarto de hospital. Não modernizará uma rede de abastecimento de água. Pelo contrário, acrescentará uma crise política às crises climática, da saúde e internacional que o Governo já tem de enfrentar", afirmou o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, perante os deputados antes da votação.

A votação decorreu enquanto os bombeiros combatiam um incêndio florestal no sudoeste de França, que obrigou à evacuação de 10 mil pessoas.

As vagas de calor registadas no início do verão em França e em grande parte da Europa Ocidental tornaram os solos particularmente vulneráveis aos incêndios florestais este ano, numa altura em que as temperaturas deverão voltar a subir.

Na terça-feira, 61 departamentos de França foram colocados sob aviso laranja devido ao calor.

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