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Médio Oriente
Irão. Mar de gente junta-se debaixo de um sol abrasador no quarto dia do funeral de Ali Khamenei
06 jul, 2026 - 10:28 • João Carlos Malta
Mesmo com temperaturas que podem chegar aos 37 graus em Irão, o povo está na rua no quarto dia do adeus ao ayatolhah que morreu no primeiro dia dos ataques dos EUA ao país.
Nem o calor abrasador está a impedir que um mar de gente se junte nas ruas de Teerão para no quarto dia das cerimónias fúnebres do ayatollah Ali Khamenei.
As multidões estão a ser borrifadas com água em Teerão, à medida que a capital iraniana é atingida por altas temperaturas. Prevê-se que atinja um máximo de 37 °C às 13h30, hora local.
O presidente norte-americano Donald Trump está a centrar a atenção de muitos nestas cerimónias. As fotografias do cortejo fúnebre mostram alguns participantes a segurar cartazes contra Trump — muitas vezes com mensagens de violência, incluindo ameaças de morte.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu também é um alvo, tal como o vice-presidente dos EUA, JD Vance.
Um vídeo partilhado no Telegram pela agência de notícias Fars — afiliada ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica — mostra participantes a atirar pedras a um cartaz com o rosto do presidente dos EUA afixado numa ponte.
Num vídeo posterior, é possível ver a sua fotografia rasgada ao meio
A comoção dos iranianos é grande. A figura principal que ainda não apareceu durante as cerimónias fúnebres é Mojtaba Khamenei, o terceiro líder supremo do Irão e filho de Ali Khamenei.
De acordo com notícias divulgadas pelos meios de comunicação iranianos, ele ficou ferido no mesmo ataque que matou o pai no primeiro dia da guerra, quando os EUA e Israel atacaram o Irão a 28 de fevereiro.
Israel tinha prometido — tanto antes como depois da sua nomeação — que ele seria um alvo. A sua ausência poderá, portanto, dever-se a questões de segurança, embora as autoridades iranianas ainda não tenham dado qualquer explicação.
O cortejo fúnebre de hoje deverá durar entre 10 e 12 horas no total, de acordo com a emissora estatal IRIB, que cita um responsável pela organização da cerimónia.
O cortejo já está em curso há várias horas, tendo-se iniciado na manhã desta segunda-feira.
O cortejo fúnebre de decorre num contexto em que se mantém um frágil cessar-fogo entre os EUA e o Irão, enquanto prosseguem as negociações para um acordo de paz permanente.
Estas negociações encontram-se suspensas desde o início das cerimónias fúnebres, na sexta-feira, segundo o presidente dos EUA, Donald Trump.
No sábado, Trump afirmou ao site de notícias Axios que os iranianos estavam a «implorar para chegar a um acordo», mas referiu que ambas as partes tinham decidido fazer uma pausa de uma semana nas negociações até ao fim das cerimónias fúnebres de Khamenei.
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