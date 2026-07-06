Irão. Mar de gente junta-se debaixo de um sol abrasador no quarto dia do funeral de Ali Khamenei

Nem o calor abrasador está a impedir que um mar de gente se junte nas ruas de Teerão para no quarto dia das cerimónias fúnebres do ayatollah Ali Khamenei. As multidões estão a ser borrifadas com água em Teerão, à medida que a capital iraniana é atingida por altas temperaturas. Prevê-se que atinja um máximo de 37 °C às 13h30, hora local.

O presidente norte-americano Donald Trump está a centrar a atenção de muitos nestas cerimónias. As fotografias do cortejo fúnebre mostram alguns participantes a segurar cartazes contra Trump — muitas vezes com mensagens de violência, incluindo ameaças de morte. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu também é um alvo, tal como o vice-presidente dos EUA, JD Vance. Um vídeo partilhado no Telegram pela agência de notícias Fars — afiliada ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica — mostra participantes a atirar pedras a um cartaz com o rosto do presidente dos EUA afixado numa ponte. Num vídeo posterior, é possível ver a sua fotografia rasgada ao meio

A comoção dos iranianos é grande. A figura principal que ainda não apareceu durante as cerimónias fúnebres é Mojtaba Khamenei, o terceiro líder supremo do Irão e filho de Ali Khamenei. De acordo com notícias divulgadas pelos meios de comunicação iranianos, ele ficou ferido no mesmo ataque que matou o pai no primeiro dia da guerra, quando os EUA e Israel atacaram o Irão a 28 de fevereiro. Israel tinha prometido — tanto antes como depois da sua nomeação — que ele seria um alvo. A sua ausência poderá, portanto, dever-se a questões de segurança, embora as autoridades iranianas ainda não tenham dado qualquer explicação.

O cortejo fúnebre de hoje deverá durar entre 10 e 12 horas no total, de acordo com a emissora estatal IRIB, que cita um responsável pela organização da cerimónia. O cortejo já está em curso há várias horas, tendo-se iniciado na manhã desta segunda-feira.