Pelo menos nove mortos depois de ataque russo em Kiev

Mísseis e drones russos atingiram a capital ucraniana, Kiev, na madrugada desta segunda-feira.

Os ataques, que provocaram pelo menos 9 mortos, atingiram blocos de apartamentos e outros edifícios, afirmou Tymur Tkachenko, chefe da administração militar da cidade, através do Telegram.

As equipas de resgate estavam a retirar residentes dos edifícios destruídos pelo bombardeamento, afirmou o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko.

O autarca afirmou que duas pessoas morreram no distrito oriental de Darnytskyi, onde fragmentos de drones atingiram um edifício de apartamentos de 25 andares, e que as equipas de resgate estavam a trabalhar para libertar os residentes presos nos andares superiores.

Vitali Klitschko afirmou ainda que se tinha deflagrado um incêndio num edifício de 30 andares em Darnytskyi, onde muitas pessoas morreram num ataque na última quinta-feira, quando a Rússia lançou centenas de drones e dezenas de mísseis contra a cidade, matando pelo menos 30 pessoas.