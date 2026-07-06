- Noticiário das 10h
- 06 jul, 2026
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Sismos na Venezuela. Custo de reconstrução pode ascender a 32 mil milhões de euros
06 jul, 2026 - 08:46 • Jaime Dantas
Os dados preliminares são divulgados pelo Programa Venezuelano de Educação-Ação em Direitos Humanos e representam 40% do Produto Interno Bruto (PIB) do país
O custo das perdas e da reconstrução das zonas afetadas pelos sismos na Venezuela poderão superar os 37 mil milhões de dólares, cerca de de 32,3 milhões de euros, de acordo com os números preliminares divulgados pelo Programa Venezuelano de Educação-Ação em Direitos Humanos (Provea).
Numa publicação na rede social X, a Provea salienta que a avaliação preliminar representa 40% do Produto Interno Bruto (PIB) do país
No texto, o programa destaca a necessidade de atuação urgente de organizações internacionais com o Fundo Monetário Internaciona, o Banco Mundial na planificação e financiamento da reconstrução "sem comprometer ainda mais as obrigações do Estado em matéria de direitos humanos, nem aumentar o endividamento de forma a anular as possibilidades de desenvolvimento do país".
Associação defende papel ativo dos Estados Unidos
O Provea defende também um papel ativo dos Estados Unidos na recuperação do país, "enquanto principal potência da região" e "tutor do governo da Venezuela"
"Os Estados Unidos têm um papel fundamental no apoio à reconstrução da democracia e das infraestruturas devastadas pelos terramotos", pode ler-se.
Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 2.954 mortos e 16.592 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.
Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.
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