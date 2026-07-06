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Sismos na Venezuela. Número de mortos sobe para 3.535

06 jul, 2026 - 22:11 • Diogo Camilo

Há quase 18 mil desalojados e 856 edifícios foram danificados ou destruídos. Entre os mortos, há pelo menos 96 portugueses e lusodescendentes.

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O número de vítimas mortais dos dois sismos que atingiram a Venezuela a 24 de junho subiu esta segunda-feira para os 3.535 mortos, a que se somam 16.740 feridos.

O mais recente balanço oficial do Governo venezuelano regista mais 193 mortos em relação ao dia anterior.

Há ainda 17.853 desalojados e 856 edifícios foram danificados ou destruídos, segundo as autoridades venezuelanas.

Entre os mortos, há pelo menos 96 portugueses e lusodescendentes, e outros 60 estão desaparecidos ou incontactáveis, avançou esta segunda-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

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